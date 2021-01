Governo: Conte, 'dimissioni se via ministre Iv? Spero non si arrivi a questo' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Senza Italia Viva si dimetterà? "Io Spero non si arrivi a questo". Lo dice il premier Giuseppe Conte ai cronisti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Senza Italia Viva si dimetterà? "Ionon si". Lo dice il premier Giuseppeai cronisti.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - ferrazza : Pensare che Conte non sia il miglior premier in questo momento è legittimo. Quasi doveroso. Ma far cadere il govern… - PierPastore : @AieieBrazov3 Ovviamente ma dire adesso a Conte di pensare al bene del paese mi sembra abbastanza inutile. Sento… - CarpaneseSilva1 : RT @matteosalvinimi: Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Conte-… -