Governo | Amendola | ' in queste ore serve forza per trovare soluzioni'

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Prima di discutere" di responsabili "dobbiamo trovare un senso per uscire da questa crisi: alzare gli occhi, guardare la crisi che vivono gli italiani per il Covid e sintonizzarsi su quello. Se si riesce in queste ore a trovare questa forza è importante. Per dialogare ci vuole forza, non buoni sentimenti. Chi trova soluzioni è un forte, non un debole". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Rainews24.

