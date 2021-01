Fiorentina-Inter 1-2 | decide Lukaku | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Coppa Italia: l’attaccante belga decisivo dopo una partita tirata fino ai tempi supplementari. Delusione viola1-2, Cronaca,ed– Per affrontare il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia,si confrontano all’Artemio Franchi in una partita che vede entrambe le squadre in pieno turnover in un calendario serrato dove si gioca un match ogni tre giorni. Per i nerazzurri che affronteranno nel weekend la Juventus, in un super scontro diretto che vale l’inseguimento ai rossoneri in classifica, non ci saranno diversi ...