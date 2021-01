Cagliari, non solo Pavoletti in uscita: il Parma va su Ounas (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Parma sarebbe interessato all’esterno del Cagliari Adam Ounas. La squadra di D’Aversa pronta a tentare l’affondo decisivo Secondo quanto riportato da Sky, l’avventura di Adam Ounas al Cagliari potrebbe concludersi presto. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Il giocatore, arrivato nella scorsa sessione di mercato in prestito dal Napoli, non sta trovando abbastanza spazio nella squadra guidata da Eusebio Di Francesco, complici anche problemi fisici e di salute che l’hanno tenuto per un po’ di settimane fuori dal campo. Il Parma di Roberto D’Aversa sarebbe interessato all’esterno rossoblù e nei prossimi giorni potrebbe tentare l’affondo decisivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsarebbe interessato all’esterno delAdam. La squadra di D’Aversa pronta a tentare l’affondo decisivo Secondo quanto riportato da Sky, l’avventura di Adamalpotrebbe concludersi presto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il giocatore, arrivato nella scorsa sessione di mercato in prestito dal Napoli, non sta trovando abbastanza spazio nella squadra guidata da Eusebio Di Francesco, complici anche problemi fisici e di salute che l’hanno tenuto per un po’ di settimane fuori dal campo. Ildi Roberto D’Aversa sarebbe interessato all’esterno rossoblù e nei prossimi giorni potrebbe tentare l’affondo decisivo. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari non Cagliari, la Lega non ha più un gruppo nel Consiglio comunale L'Unione Sarda.it Corriere Fiorentino: la Lazio chiede 9 milioni per Caicedo. Troppi per la Fiorentina

Il Cagliari insiste, il Torino idem, e pure Verona e Bologna restano interessate. Resta sospesa, invece, la posizione di Kouame La Fiorentina vorrebbe tenerlo, ieri il procuratore ha incontrato il ...

L’Atalanta, il Cagliari e la Coppa Italia: quanti incroci.

Bisogna battere il Cagliari. Punto. A prescindere, e perché le ultime due volte che l’Atalanta è arrivata in finale di Coppa Italia aveva prima superato gli isolani. D’accordo, poi la coppa non l’ha p ...

