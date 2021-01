Aktis Acquachiara | la squadra di Occhiello è pronta al debutto in Serie A2

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pallanuoto: sabato 16 gennaio prossimo il derby con la Canottieri darà il via al campionato diA2 Maschile della. Da quest’anno sarà: il blasonato centro di diagnostica e terapia, eccellenza sanitaria nazionale, sarà il Main Sponsor del sodalizio biancazzurro diventando, così, title sponsor delle attività sportive (nuoto, pallanuoto e sincro)

Aktis Acquachiara: sabato 16 gennaio prossimo il derby con la Canottieri darà il via al campionato di Serie A2 Maschile che vedrà ai nastri di partenza la Aktis Acquachiara.Sabato 16 Gennaio prossimo prenderà il via il campionato di Serie A2 Maschile che vedrà ai nastri di partenza il club presideduto da Franco Porzio. Da quest’anno sarà Aktis Acquachiara: il blasonato c ...