Stasera il Cdm per il sì sul Recovery Poi per Conte molti scenari possibili

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le tensioni nella maggioranza alimentate da Italia Viva rischiano di innescare proprio sul documento da inviare a Bruxelles, una crisi di governo dagli esiti imprevedibili. Passaggio parlamentare in ...

ROMA - In vista del Consiglio dei ministri di questa sera, la tensione nella maggioranza si trasforma sempre di più in uno scontro dirompente. Da Palazzo ...Ultimatum, penultimatum e mosse negoziali. La crisi di governo, che ancora non è formale ma strisciante da settimane, è arrivata alle sue ore decisive.