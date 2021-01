«Quando è entrato a San Patrignano, mio figlio era un coglioncello perso. Dopo un anno sorrideva» (Di martedì 12 gennaio 2021) «Quando è entrato a San Patrignano mio figlio era un coglioncello perso. Dopo un anno sorrideva» Il Fatto Quotidiano pubblica la lettera di Francesco Faina, padre di un ragazzo tossicodipendente che, Quando aveva 16 anni, è stato accolto a San Patrignano. La famiglia, spiega, fece questa scelta Dopo aver visitato altre comunità e sentito i pareri di diversi terapeuti. A spingerla verso San Patrignano, fu “la consapevolezza che soltanto passando dal lavoro duro su se stessi, non per questo forzato, che avrebbe potuto salvarsi. Perché Quando avevo a che fare con lui, avevo a che fare con un tossico: era la sua dipendenza ad agirlo e non volevo nessuna ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) «a Sanmioera unun» Il Fatto Quotidiano pubblica la lettera di Francesco Faina, padre di un ragazzo tossicodipendente che,aveva 16 anni, è stato accolto a San. La famiglia, spiega, fece questa sceltaaver visitato altre comunità e sentito i pareri di diversi terapeuti. A spingerla verso San, fu “la consapevolezza che soltanto passando dal lavoro duro su se stessi, non per questo forzato, che avrebbe potuto salvarsi. Perchéavevo a che fare con lui, avevo a che fare con un tossico: era la sua dipendenza ad agirlo e non volevo nessuna ...

bb91687509 : RT @PoliticaPerJedi: @GuidoCrosetto Quando sono entrato qui ho accettato delle regole, così ha fatto Libero. Quelle regole sono a tutela de… - _vuoicondurretu : RT @RickyGol22: Posso dire che è una cosa di cattvo gusto far fare un incontro così lungo e per di più in nero ad un concorrente che è entr… - SalaniDuccio : RT @PoliticaPerJedi: @GuidoCrosetto Quando sono entrato qui ho accettato delle regole, così ha fatto Libero. Quelle regole sono a tutela de… - tesacro_ : RT @PoliticaPerJedi: @GuidoCrosetto Quando sono entrato qui ho accettato delle regole, così ha fatto Libero. Quelle regole sono a tutela de… - napolista : «Quando è entrato a #SanPatrignano, mio figlio era un coglioncello perso. Dopo un anno sorrideva» Sul Fatto la lett… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando entrato «Quando è entrato a San Patrignano, mio figlio era un coglioncello perso. Dopo un anno sorrideva» - ilNapolista IlNapolista Come arredare una casa vacanze in armonia con i 5 sensi

Per arredare una casa vacanze, come qualsiasi altro tipo di immobile, il segreto per raggiungere l’esito sperato è creare armonia tra le pareti domestiche. Gli esperti di AvaiBook hanno spiegato come ...

Cashback Natale, ecco quando arrivano i rimborsi

Saranno erogati entro febbraio i rimborsi dell'Extra Cashback di Natale. Lo fa sapere Consap. L'importo previsto per ogni cittadino è specificato all' ...

Per arredare una casa vacanze, come qualsiasi altro tipo di immobile, il segreto per raggiungere l’esito sperato è creare armonia tra le pareti domestiche. Gli esperti di AvaiBook hanno spiegato come ...Saranno erogati entro febbraio i rimborsi dell'Extra Cashback di Natale. Lo fa sapere Consap. L'importo previsto per ogni cittadino è specificato all' ...