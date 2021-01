Milan, Maldini: “Simakan tramontato? Non è ancora detto” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni Rai prima della sfida contro il Torino. L'ex terzino ha parlato dei possibili movimenti di mercato dei rossoneri: "tramontato Simakan? Non è ancora detto. È un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato un discorso non soltanto per questo mercato ma anche per la sessione precedente. Ma perché le cose riescano bisogna farle almeno in due. In questo momento posso dire che non c’è niente" - taglia corto Maldini - .caption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="594" Maldini (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Il dirigente del, Paolo, è intervenuto ai microfoni Rai prima della sfida contro il Torino. L'ex terzino ha parlato dei possibili movimenti di mercato dei rossoneri: "? Non è. È un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato un discorso non soltanto per questo mercato ma anche per la sessione precedente. Ma perché le cose riescano bisogna farle almeno in due. In questo momento posso dire che non c’è niente" - taglia corto- .caption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption ITA Sport Press.

