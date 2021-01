Lino Guanciale dice addio a L’Allieva | ora è Il Commissario Ricciardi | “Va bene così”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021)appende il camice da medico al muro e indossa i panni del. Sembra ormai certo l’dell’attore a, l’amata fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che ha concluso la terza stagione lo scorso novembre. Dopo quel lieto fine, con Alice e Claudio finalmente sposi, pare non ci sia spazio per un nuovo capitolo, anche se Alessandra Mastronardi si era detta aperta all’eventualità di tornare sul set. Di tutt’altra opinione invece il collega, impegnato quest’anno su più fronti. In un’intervista su TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha dichiarato di essere pienamente soddisfatto del percorso del suo Claudio Conforti, ma: Continuo sulla mia posizione. Sono felice di aver girato anche la terza stagione. Credo, però, ...