Ida Platano irrompe a Uomini e Donne: “Riccardo Guarnieri adesso ti rovino” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ida Platano irrompe a Uomini e Donne e al centro dello studio scatena un vero e proprio accesso confronto contro Riccardo Guarnieri. Tra di loro le cose sembra non essere del tutto chiare ma in particola modo superate e proprio per questo, la ex dama del parterre femminile ha deciso di smascherare una volta per tutte il suo ex compagno. Al centro dello studio del talk show firmato Maria De Filippi sono volati insulti, parole pesanti ma in particolar modo rivelazioni inaspettate da parte di entrambi. Non è la prima volta infatti, che la ex coppia si ritrova al centro per litigare senza riuscire a chiarire niente della loro storia ormai finita. Questa volta però, Ida Platano si è scagliata contro Riccardo rivelando alcuni dettagli inaspettati del ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021) Idae al centro dello studio scatena un vero e proprio accesso confronto contro. Tra di loro le cose sembra non essere del tutto chiare ma in particola modo superate e proprio per questo, la ex dama del parterre femminile ha deciso di smascherare una volta per tutte il suo ex compagno. Al centro dello studio del talk show firmato Maria De Filippi sono volati insulti, parole pesanti ma in particolar modo rivelazioni inaspettate da parte di entrambi. Non è la prima volta infatti, che la ex coppia si ritrova al centro per litigare senza riuscire a chiarire niente della loro storia ormai finita. Questa volta però, Idasi è scagliata controrivelando alcuni dettagli inaspettati del ...

infoitcultura : Uomini e donne, Ida Platano torna in studio per un duro confronto con Riccardo | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Uomini e donne, Ida Platano torna in studio per un duro confronto con Riccardo | Video Witty Tv - eleonorasworld : IDA PLATANO DOPO AVERCI ROVINATO #uominiedonne OGGI VUOLE INTOSSICARCI PURE LA LIVE DI ELIGREG io non ci sto #gfivp… - viperissimo : Ida platano di uomini e donne che commenta 600 volte per farsi salutare mi spezza. #gregorelli - infoitcultura : Uomini e Donne, ritorno a sorpresa di Ida Platano. Pubblico deluso: “E’ imbarazzante” -