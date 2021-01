Grande Fratello Vip 5: tra due ex concorrenti è scoppiato l’amore? L’indiscrezione a Mattino 5 (Di martedì 12 gennaio 2021) Mattino 5 lancia una vera e propria bomba di gossip sul Grande Fratello Vip 5. La puntata di ieri sera del GF Vip 5, infatti, è stata ricca di confronti, di colpi di scena e, soprattutto, ha visto l’uscita di un altro concorrente. Mario Ermito, infatti, uno degli ultimissimi gieffini entrati nella casa, non è riuscito a passare il televoto. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto il confronto che tutto il pubblico voleva. Eppure pare che dinamiche ben più “bollenti” accadano al di fuori della casa e, precisamente, tra due ex gieffini. Come già detto, nella puntata di oggi di Mattino 5, infatti, uno degli ospiti di Federica Panicucci ha lanciato uno scoop choc. Due ex gieffini starebbero portando avanti un flirt da diverso tempo. L’ospite in questione, ovvero Andrea Franco Alajmo, noto paparazzo, ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021)5 lancia una vera e propria bomba di gossip sulVip 5. La puntata di ieri sera del GF Vip 5, infatti, è stata ricca di confronti, di colpi di scena e, soprattutto, ha visto l’uscita di un altro concorrente. Mario Ermito, infatti, uno degli ultimissimi gieffini entrati nella casa, non è riuscito a passare il televoto. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto il confronto che tutto il pubblico voleva. Eppure pare che dinamiche ben più “bollenti” accadano al di fuori della casa e, precisamente, tra due ex gieffini. Come già detto, nella puntata di oggi di5, infatti, uno degli ospiti di Federica Panicucci ha lanciato uno scoop choc. Due ex gieffini starebbero portando avanti un flirt da diverso tempo. L’ospite in questione, ovvero Andrea Franco Alajmo, noto paparazzo, ...

