Gf Vip, le scuse di Alfonso Signorini per gli insulti tra Antonella Elia e Samantha De Grenet (Video) (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra Antonella Elia e Samantha De Grenet gli insulti ci sono stati e ora Alfonso Signorini si è scusato. Tanto che, nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 11 gennaio 2021, il conduttore del fortunato reality show di Canale 5 si è preso qualche minuto per ammettere l’errore in Video e fare in buona sostanza mea culpa. Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip le scuse per gli insulti tra Antonella Elia e Samantha De Grenet Nella diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, infatti, Alfonso Signorini ha bollato come «incivili» e «inopportune» le frasi, pronunciate la scorsa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) TraDeglici sono stati e orasi è scusato. Tanto che, nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 11 gennaio 2021, il conduttore del fortunato reality show di Canale 5 si è preso qualche minuto per ammettere l’errore ine fare in buona sostanza mea culpa., al Grande Fratello Vip leper glitraDeNella diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, infatti,ha bollato come «incivili» e «inopportune» le frasi, pronunciate la scorsa ...

