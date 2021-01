Genoa, Marchetti: “Mi dispiace per quello che è successo, ma quante cattiverie lette” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita!”. Il portiere del Genoa, Federico Marchetti, commenta così quanto accaduto nel corso del pomeriggio di lunedì, vale a dire l’incidente occorso all’addetto al lavaggio della sua Ferrari che stava guidando la vettura dell’estremo difensore, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) “Mimolto perche è, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Lefinora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita!”. Il portiere del, Federico, commenta così quanto accaduto nel corso del pomeriggio di lunedì, vale a dire l’incidente occorso all’addetto al lavaggio della sua Ferrari che stava guidando la vettura dell’estremo difensore, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche. SportFace.

Gazzetta_it : #Genoa, distrutta la #Ferrari di #Marchetti: un addetto dell'autolavaggio gliela stava riportando - Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - sportface2016 : #Genoa, #Marchetti: 'Mi dispiace per quello che è successo, ma quante cattiverie lette' - robertopontillo : JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata… -