Dopo mesi di voci i due escono allo scoperto. Ed è pioggia di cuori per la nuova coppia vip (Di martedì 12 gennaio 2021) Da settimane girava voce che a Hollywood fosse nata una nuova e bellissima coppia e ora la notizia è stata confermata dai diretti interessati. È stata lei a postare una foto in cui bacia ‘lui’, come scrive a corredo dello scatto’, con uno sfondo su una bellissima spiaggia di Los Angeles. ‘Lui’ è Brian Austin Green, il mitico David Silver di ”Beverly Hills 90210”, la serie tv cult degli anni ’90 e simbolo di un’intera generazione con ben 10 stagioni. Lo scorso maggio l’attore e la moglie Meghan Fox si sono detti addio Dopo 10 anni e tre bambini: Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey, 3. Nel suo podcast With Brian Austin Green aveva spiegato ai suoi fan di essersi separato dalla moglie ma di aver avuto con lei ”una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre”.



Poi aveva aggiunto che "come famiglia, ...

