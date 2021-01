Diffidati Milan-Torino, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti di Coppa Italia (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli. Il Milan è impegnato martedì sera contro il Torino nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia e in molti si chiedono se ci sono Diffidati per la sfida che potrebbero dunque andare incontro alla squalifica in caso di eventuale passaggio del turno ai quarti: la risposta è no, visto che il Diavolo entra in scena in questa fase della Coppa nazionale e lo fa dunque senza giocatori in diffida; anche i granata di Giampaolo non rischiano nulla perché è stato disposto l’azzeramento delle sanzioni dopo il quarto turno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli. Ilè impegnato martedì sera contro ilnel match degli ottavi di finale die in molti si chiedono se ci sonoper la sfida che potrebbero dunque andare incontro allain caso di eventuale passaggio del turno ai: la risposta è no, visto che il Diavolo entra in scena in questa fase dellanazionale e lo fa dunque senzain diffida; anche i granata di Giampaolo non rischiano nulla perché è stato disposto l’azzeramento delle sanzioni dopo il quarto turno. SportFace.

firefear67 : @75_franz6 @ApacheRossonero Ci sarebbe una spiegazione se Rafa fosse tra i diffidati, il Milan non fosse alle prese… - aleand1977 : Cmq sono 3 partite che il Milan subisce continui torti arbitrali... Ammonizioni assurde...e molte delle quali siste… - PaoloPe81289726 : @FMCROfficial @rex_leo_ Ma ti pare che conosco la situazione ammoniti/diffidati del Milan? ahah Non me ne può freg… - albertocol9 : RT @PantaRei929: Quando non sai chi sono i diffidati del #milan e allora x sicurezza decidi di ammonire tutti #MilanTorino - MirkoFr : @FeliceRaimondo @auro_milan La sistematica ammonizione dei nostri diffidati sta diventando difficile da digerire -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Milan DIFFIDATI MILAN-Torino, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Cagliari Sportface.it Diffidati Milan-Torino, giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti di Coppa Italia

Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli. Il Milan è impegnato martedì sera contro il Torino nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia e in molti si chiedono se ci sono diffidati per la sfida ...

Diffidati Milan-Torino, rossoneri a rischio squalifica per eventuali quarti di Coppa Italia

Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli. Il Milan è impegnato martedì sera contro il Torino nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia e in molti si chiedono se ci sono diffidati per la sfida ...

Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli. Il Milan è impegnato martedì sera contro il Torino nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia e in molti si chiedono se ci sono diffidati per la sfida ...Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli. Il Milan è impegnato martedì sera contro il Torino nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia e in molti si chiedono se ci sono diffidati per la sfida ...