Crisi di Governo, Azzolina: “Difficile pensare di ricucire con chi strappa” (Di martedì 12 gennaio 2021) La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina prende "posizione" in merito alla Crisi di Governo. Sui social la Ministra ha scritto: "Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una Crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) La Ministra dell'Istruzione Luciaprende "posizione" in merito alladi. Sui social la Ministra ha scritto: "dicon chi. Unaora, in piena pandemia, sarebbe insensata". L'articolo .

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - margheq : RT @EdoardoBuffoni: Provocare una crisi di governo quando ci sono due milioni e 290mila contagiati dal Covid 400 morti al giorno 2642 mal… - Ed52926520 : RT @ADeborahF: 'da che mondo e mondo le crisi di governo non si fondano sul rifiuto di una bozza del piano Recovery Fund' Persino Bersani… -