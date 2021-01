Arrivate le dosi Moderna: “Immunità per più di un anno” (Di martedì 12 gennaio 2021) Moderna comunica: “Il nostro vaccino immunizza per più di un anno ed è efficace anche contro le altre varianti di Covd-19”. Arriva oggi il primo carico di 47mila dosi. Il carico arriverà all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove verrà subito smistato. Nel frattempo, anche BioNTech annuncia che nel 2021 produrrà 2 miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus. Proprio ieri ha annunciato di aver già distribuito 32,9 milioni di dosi del vaccino e, insieme alla Pfizer, ha già stipulato un contratto per la consegna di un miliardo di dosi. Si pensa anche al protocollo vaccinale e all’ordine di vaccinazione. Dopo il personale medico e delle Rsa, si pensa già agli ultraottantenni, al fine di limitare i decessi e gli accessi in terapia intensiva che finirebbero per ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021)comunica: “Il nostro vaccino immunizza per più di uned è efficace anche contro le altre varianti di Covd-19”. Arriva oggi il primo carico di 47mila. Il carico arriverà all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove verrà subito smistato. Nel frattempo, anche BioNTech annuncia che nel 2021 produrrà 2 miliardi didi vaccino contro il coronavirus. Proprio ieri ha annunciato di aver già distribuito 32,9 milioni didel vaccino e, insieme alla Pfizer, ha già stipulato un contratto per la consegna di un miliardo di. Si pensa anche al protocollo vaccinale e all’ordine di vaccinazione. Dopo il personale medico e delle Rsa, si pensa già agli ultraottantenni, al fine di limitare i decessi e gli accessi in terapia intensiva che finirebbero per ...

raffaellapaita : L’arrivo entro mercoledì della nuova tranche di dosi del #vaccino Pfizer è positivo ma chiediamo CHIAREZZA sulla st… - repubblica : Virus, AstraZeneca chiede l'ok all'Ema per il suo vaccino. Arrivate in Italia le prime dosi di Moderna - repubblica : Virus, AstraZeneca chiede l'ok all'Ema per il suo vaccino. Arrivate in Italia le prime dosi di Moderna [aggiornamen… - QuotidianPost : Arrivate le dosi Moderna: “Immunità per più di un anno” - CristinaDaRold : Leggo da Instagram dell'ISS che sono arrivate le dosi del vaccino #Moderna a Roma. Intanto attendiamo i documenti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivate dosi Virus, AstraZeneca chiede l'ok all'Ema per il suo vaccino. Arrivate in Italia le prime dosi di Moderna la Repubblica Covid Germania, oltre 41mila vittime totali. Distribuite prime dosi vaccino Moderna

In Germania si contano altri 891 morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 41.577. Lo ha reso noto il Robert Koch Instit ...

Coronavirus, Ue: "Da aprile consegne massicce di vaccini"

"Abbiamo due vaccini autorizzati: nel primo trimestre ci sono delle dosi, non tante quante molti avrebbero voluto ma quel che è stato negoziato, nel secondo le quantità saranno più alte. A parte alcun ...

In Germania si contano altri 891 morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 41.577. Lo ha reso noto il Robert Koch Instit ..."Abbiamo due vaccini autorizzati: nel primo trimestre ci sono delle dosi, non tante quante molti avrebbero voluto ma quel che è stato negoziato, nel secondo le quantità saranno più alte. A parte alcun ...