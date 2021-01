Al via la seconda procedura di impeachment per Trump, cosa succede ora (Di martedì 12 gennaio 2021) I democratici hanno consegnato alla Camera l’atto di accusa nei confronti del presidente uscente Donald Trump, mercoledì 13 gennaio il voto. Donald Trump fa il bis con le procedure di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) I democratici hanno consegnato alla Camera l’atto di accusa nei confronti del presidente uscente Donald, mercoledì 13 gennaio il voto. Donaldfa il bis con le procedure di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

AlbertoBagnai : Ascoltare bene. Alessandro Barbero - La Grande Battaglia: Stalingrado 1942 - Seconda Gue... - petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - petergomezblog : Vaccino Covid, in Italia, 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Italia seconda in Ue dopo la Germa… - lorenzobertu16 : RT @campagnandrea33: Il resoconto dei due match della seconda giornata del Masters e un'anticipazione del programma di oggi. Buona lettura!… - Unisanraffaele : Al via la II edizione del #master di I livello in “Preparazione Fisica Controllata” organizzato dall’… -