Scuola Azzolina: «La didattica a distanza non funziona più, gli studenti hanno ragione»

«Oggi la didattica a distanza non può più funzionare. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a Scuola, capisco bene le loro frustrazione: la Scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la Scuola non sarei probabilmente qui». Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervenuta al programma 'Tutti in classe' su Radio 1. Rientro in classe, oggi, lunedì 11 gennaio 2021, per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta. I ragazzi al 50% in presenza. Tutte le altre Regioni, invece, hanno optato per il rinvio. leggi anche l'articolo —> Crisi di governo, Bettini: «I leader all'esecutivo garanzia per la stabilità dello stesso Conte»

