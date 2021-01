PS5 seconda console dopo Nintendo Switch ad essere la più venduta in UK nel 2020 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iniziano ad arrivare i primi dati per quanto riguarda la vendite nel Regno Unito e le informazioni circa il totale di console vendute nel 2020 lascia a bocca aperta, se si pensa che il totale ammonta a più di tre milioni di unità. Ma come sono suddivise? Vediamolo insieme. Il report di Games Industry descrive come in UK PlayStation 5 è arrivata seconda nella classifica di vendita, dietro a Nintendo Switch che continua a sbaragliare, tra l'altro non solo nel Regno Unito ma anche in Cina. Su tutti i dispositivi, nel 2020 sono state vendute 3,16 milioni console, con un incremento del 29,4% rispetto al 2019. Nintendo Switch è stata la console di gioco più venduta nel Regno Unito per 11 dei 12 mesi nel ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Iniziano ad arrivare i primi dati per quanto riguarda la vendite nel Regno Unito e le informazioni circa il totale divendute nellascia a bocca aperta, se si pensa che il totale ammonta a più di tre milioni di unità. Ma come sono suddivise? Vediamolo insieme. Il report di Games Industry descrive come in UK PlayStation 5 è arrivatanella classifica di vendita, dietro ache continua a sbaragliare, tra l'altro non solo nel Regno Unito ma anche in Cina. Su tutti i dispositivi, nelsono state vendute 3,16 milioni, con un incremento del 29,4% rispetto al 2019.è stata ladi gioco piùnel Regno Unito per 11 dei 12 mesi nel ...

