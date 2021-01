Incendio a Tavagnacco. Una casa in fiamme (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalle ore 14,55 di oggi, 11 gennaio 2021, i Vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con due squadre, una della sede centrale di Udine e una del distaccamento volontario di Codroipo e il supporto di 3 autobotti (una delle quali kilolitrica) 2 autoscale (una proveniente dal comando Vigili del fuoco di Gorizia) e il funzionario di guardia per l’Incendio di una casetta in Via Florio a Tavagnacco (UD). L’abitazione di due piani fuori terra ha il primo piano e il tetto in legno e all’arrivo dei Vigili del fuoco le parti lignee erano già avvolte dalle fiamme. I 20 soccorritori giunti sul posto hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento attaccando le fiamme da più fronti.Fortunatamente l’Incendio, le cui cause sono ancora da accertare, non ha coinvolto persone. Ingenti i danni ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalle ore 14,55 di oggi, 11 gennaio 2021, i Vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con due squadre, una della sede centrale di Udine e una del distaccamento volontario di Codroipo e il supporto di 3 autobotti (una delle quali kilolitrica) 2 autoscale (una proveniente dal comando Vigili del fuoco di Gorizia) e il funzionario di guardia per l’di una casetta in Via Florio a(UD). L’abitazione di due piani fuori terra ha il primo piano e il tetto in legno e all’arrivo dei Vigili del fuoco le parti lignee erano già avvolte dalle. I 20 soccorritori giunti sul posto hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento attaccando leda più fronti.Fortunatamente l’, le cui cause sono ancora da accertare, non ha coinvolto persone. Ingenti i danni ...

