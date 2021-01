Esposto dei ristoratori contro i virologi: "Non parlino più a titolo personale" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Curridori Paolo Bianchini, presidente del Movimento Imprese Ospitalità, spiega a ilGiornale.it le motivazioni dell'Esposto presentato contro i virologi. "parlino solo su evidenze scientifiche", dice “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dichiarazione in cui Fabrizio Pregliasco che ha detto che dobbiamo dimenticarci pranzi e cene per tutto il 2021. Devo capire se l'ha detta a titolo personale o se c'è qualche evidenza scientifica e, allora, ce le mostrassero. Altrimenti si crea solo panico tra gli imprenditori e gli italiani e basta". Così Paolo Bianchini, presidente nazionale di MIO (Movimento Imprese Ospitalità), spiega a ilGiornale.it le motivazioni che lo hanno spinto a presentare un Esposto alla Procura di Viterbo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Curridori Paolo Bianchini, presidente del Movimento Imprese Ospitalità, spiega a ilGiornale.it le motivazioni dell'presentato. "solo su evidenze scientifiche", dice “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dichiarazione in cui Fabrizio Pregliasco che ha detto che dobbiamo dimenticarci pranzi e cene per tutto il 2021. Devo capire se l'ha detta ao se c'è qualche evidenza scientifica e, allora, ce le mostrassero. Altrimenti si crea solo panico tra gli imprenditori e gli italiani e basta". Così Paolo Bianchini, presidente nazionale di MIO (Movimento Imprese Ospitalità), spiega a ilGiornale.it le motivazioni che lo hanno spinto a presentare unalla Procura di Viterbo ...

