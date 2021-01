“È malata” Che Dio ci aiuti 6 | una brutta notizia per uno dei personaggi della fiction di Elena Sofia Ricci Cosa succede

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) È iniziato Che Dio ci6 ed è già grande successo: la sterza puntata andrà in onda giovedì 14 gennaio 2021. Le anticipazioni sui due episodi in arrivo su Rai Uno non possono che cominciare con il complicato passato di suor Angela. La nuova Madre Superiora del convento è alle prese con dei ricordi che stanno riaffiorando in lei e di cui non riesce a ricomporre tutti i pezzi. I ricordi sono però legati a Erasmo, un giovane ragazzo che è arrivato al convento di Assisi in cerca di sua madre. Tra il pubblico si è diffuso un pensiero già abbastanza comune: in tanti pensano che suor Angela potrebbe essere la mamma di Erasmo. Capiresarà complesso, ancora per un po’. Le anticipazioni sulla terza puntata svelano che suor Angela sarà ormai certa di essere legata al passato di Erasmo. Nonostante ciò però non riuscirà a dire la ...