Dopo Uomini e Donne | Gianluca De Matteis ha contatta due ex corteggiatrici

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 gennaio 2021)Deè tornato a far parlare di sé,aver lasciato il Trono classico di. per un’indiscrezione riportata in rete, sulla sua vita privata. Incalzato dalle nuove domande ricevute dai follower sul suo profilo Instagram, ha infatti rilasciato diverse dichiarazioni sulla sua sfera privata, in particolare ha fatto sapere di aver ripreso i contatti con alcune sue ex. Una confessione che sta destando molto clamore e curiosità nel web, soprattutto tra i fedeli telespettatori di. Alla luce della rivelazione in questione, non a caso si è acceso il rumor secondo cui l’ex tronista potrebbe aver avviato una frequentazione intima extra-Trono., ...