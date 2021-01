Debiti col fisco per la crisi innescata dal lockdown | fotografo si suicida a Napoli

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Non ha più retto alladalcon il blocco del redditizio settore del wedding e dei set. Così si è chiuso nel suo laboratorio di fotografia e si è tolto la vita. E’ accaduto a, in via Silvio Spaventa, nei pressi di piazza Garibaldi. Umberto Sbrescia, 66 anni, storicopartenopeo si èto.Allertati dalla famiglia, che non lo aveva visto rientrare per pranzo né lo aveva sentito rispondere al telefono, i poliziotti hanno scoperto il corpo con accanto un biglietto che spiegava i motivi del gesto. Ipiù consistenti con il, stando a quanto emerso. L’azienda di attrezzature cine-fotografiche, Sbrescia, era nata nel 1958. Nell’ultimo anno, gli incassi erano stati minimi. Umberto era andato al lavoro, ...