C'è Posta per Te, polemiche per la De Filippi: in studio niente distanziamento e mascherine

Riparte C'è Posta per Te Dopo un anno d'attesa e la possibilità che questa stagione saltasse per via della pandemia, sabato sera su Canale 5 è tornato C'è Posta per Te per il 20esimo anno di fila. Ovviamente, alla guida del people show ancora una volta la sua ideatrice, Maria De Filippi, che fra storie di vita e ospiti illustri rende differente la serata del pubblico della rete ammiraglia Mediaset. La prima invitata è stata la sua cara amica Sabrina Ferilli. Quest'ultima, che ironicamente ha dato pure della stro**a alla conduttrice, insieme a mamma Ida ha fatto una sorpresa a una coppia in difficoltà economica. 

Critiche del popolo del web Oltre alla presidentessa della giuria popolare di Tu sì que vales, nel primo appuntamento stagionale di C'è Posta per Te era presente anche Luca Argentero.

