Avvocati: gli obblighi di formazione continua (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo della formazione continua per gli iscritti a un Ordine professionale (D.P.R. 137/2012), questi ultimi hanno dovuto adeguarsi alle norme ed emanare regolamenti specifici per le proprie categorie. Per quanto riguarda l’Ordine Forense, il dovere di formazione continua è stato introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato anche dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con regolamento adottato a luglio 2007. Per adempiere a tale obbligo, gli iscritti all’albo devono conseguire annualmente i Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti. Attualmente l’Università ICOTEA è l’Istituto Formativo che in Italia dispone del maggior numero di proposte formative nel settore della formazione continua dei liberi professionisti, e in particolare ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo dellaper gli iscritti a un Ordine professionale (D.P.R. 137/2012), questi ultimi hanno dovuto adeguarsi alle norme ed emanare regolamenti specifici per le proprie categorie. Per quanto riguarda l’Ordine Forense, il dovere diè stato introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato anche dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con regolamento adottato a luglio 2007. Per adempiere a tale obbligo, gli iscritti all’albo devono conseguire annualmente i Crediti Formativi Professionali (CFP) previsti. Attualmente l’Università ICOTEA è l’Istituto Formativo che in Italia dispone del maggior numero di proposte formative nel settore delladei liberi professionisti, e in particolare ...

luca_e_mai_piu : RT @Carlomrtz: solleva che qualche italiano e' ancora un essere umano ,non sono tutti zombies proni pascolati da #dpcm incostituzionali. Ci… - fabri_61 : RT @Carlomrtz: solleva che qualche italiano e' ancora un essere umano ,non sono tutti zombies proni pascolati da #dpcm incostituzionali. Ci… - Maxxxibb3 : come disse quel giudice: 'non sopporto gli avvocati che insistono...' - marieta99044909 : RT @MarcelloPavia: Gli avvocati di Renzi sicuramente stanno registrando #La7 - francofontana43 : India. Vietato difendere gli indiani musulmani vittime della violenza etnica. Avvocati difensori nel mirino. Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati gli Avvocati: gli obblighi di formazione continua LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Le Ong del mare allargano la flotta: presto un'imbarcazione da mille posti

Ocean Viking cercherà naufraghi al largo della Libia. Fervono i lavori per il varo di Sea Eye 4 e della Mare Jonio 2 ...

Vaccino Covid, gente in fila a Napoli respinta dai medici: «Speravamo nelle dosi avanzate»

«Sono consapevole di aver tentato di fare una cosa non giusta e di questo mi dispiaccio. Tuttavia, sono stato indotto a recarmi alla Mostra d’Oltremare nella serata di domenica dalla ...

Ocean Viking cercherà naufraghi al largo della Libia. Fervono i lavori per il varo di Sea Eye 4 e della Mare Jonio 2 ...«Sono consapevole di aver tentato di fare una cosa non giusta e di questo mi dispiaccio. Tuttavia, sono stato indotto a recarmi alla Mostra d’Oltremare nella serata di domenica dalla ...