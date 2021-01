Amazon Web Services ha staccato la spina al social network rifugio dell’estrema destra (Di lunedì 11 gennaio 2021) Amazon ha deciso di sospendere il servizio di hosting sui suoi cloud di Amazon Web Services per Parler, il social network sul quale i conservatori estremisti e sostenitori di Donald Trump si sono rifugiati da quando i principali social network hanno dato un giro di vite alla moderazione di contenuti di incitamento all’odio e attraverso il quale è stato orchestrato l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Di fatto, Aws ha staccato la spina alla piattaforma, che risulta irraggiungibile. https://twitter.com/wongmjane/status/1348542433311686657?s=19 Cos’è Parler Il social network, lanciato nel 2018, è diventato il rifugio per tutti quegli utenti espulsi da Facebook e Twitter a causa dei ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021)ha deciso di sospendere il servizio di hosting sui suoi cloud diWebper Parler, ilsul quale i conservatori estremisti e sostenitori di Donald Trump si sono rifugiati da quando i principalihanno dato un giro di vite alla moderazione di contenuti di incitamento all’odio e attraverso il quale è stato orchestrato l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Di fatto, Aws halaalla piattaforma, che risulta irraggiungibile. https://twitter.com/wongmjane/status/1348542433311686657?s=19 Cos’è Parler Il, lanciato nel 2018, è diventato ilper tutti quegli utenti espulsi da Facebook e Twitter a causa dei ...

