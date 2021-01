Allenatori italiani all’estero | Ancelotti si salva ai supplementari | che derby a Malta!

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Torna la rubrica dedicata aglioltre confine.supera a fatica il turno in FA Cup, Sanderra sorpassa Pisani a Malta. Pareggio prezioso all’esordio per Cammarata Premier League ferma: spazio alla FA Cup nelle partite del weekend Oltremanica. L’Everton del nostro Carloera impegnato nella sfida dei trentaduesimi di finale contro il Rotherham, formazione di Championship. Successo a fatica per i ‘Toffees’, che hanno avuto la meglio del modesto avversario solo ai tempi. L’Everton, imbottito di riserve e conche si è affidato ad un ampio turnover, si è imposto per 2-1 conquistando l’accesso al turno successivo. Dopo i gol di Tosun e Olosunde, a decidere l’incontro al 3? dell’extra time il sigillo firmato da Doucoure. Nei ...