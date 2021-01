Serie A | Roma-Inter 2-2 | gol di Pellegrini | Skrinar | Hakimi e Mancini

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'si butta e via e spreca una vittoria pesantissima dopo aver rimontato una bella. Decidono i gol di, Skriniar,, che fa 2-2 nei minuti finali. E' il sesto ...

SkySport : ROMA-INTER 2-2 Risultato finale ? ? #LorenzoPellegrini (17') ? #Skriniar (56') ? #Hakimi (63') ? #Mancini (86') ? ?… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Inter 1-2, rete di Hakimi A. (INT) - Gazzetta_it : Risultato finale, Roma-Inter 2-2 - fainformazione : Il Milan ha 3 punti di vantaggio sull'Inter Dopo il pareggio odierno per 2-2 tra Roma e Inter sono 3 i punti di v… - fainfosport : Il Milan ha 3 punti di vantaggio sull'Inter Dopo il pareggio odierno per 2-2 tra Roma e Inter sono 3 i punti di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

Roma-Inter: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A ...Prosegue la Serie A con gli incontri della diciassettesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, ...