Roma, buche enormi su via Tiburtina: pericolo per automobilisti e centauri (Di domenica 10 gennaio 2021) Innumerevoli sono le segnalazioni relative alle buche che affliggono le vie della Capitale. Purtroppo a Roma, e dintorni, le strade sono pericolose principalmente per il problema delle buche, che creano disagi alle automobili ma anche ai motorini. L'ultima segnalazione riguarda un'arteria importante della Capitale: la Via Tiburtina Valeria, una strada che collega Roma con Guidonia. All'altezza della rotatoria Setteville c'è una buca con avvallamento estremamente pericolosa. Leggi anche: Roma, degrado in via della Falcognana: slalom tra crepe e buche profonde Dalle fotografie della strada si può notare che la profondità della buca, rispetto al manto stradale, è di 10/15cm circa e crea così un grave dislivello.

Dalla sera dell’11 gennaio. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per lavori propedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 1 ...

Isola del Liri – Manutenzione: tappate le buche per strada, restano quelle sui marciapiedi

Gli operai del settore manutenzione del Comune di Isola Liri nei giorni scorsi hanno sparso qualche palata di asfalto e tappato le buche lungo alcune malandate strade. Un intervento tanto ...

Dalla sera dell’11 gennaio. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per lavori propedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 1 ...Gli operai del settore manutenzione del Comune di Isola Liri nei giorni scorsi hanno sparso qualche palata di asfalto e tappato le buche lungo alcune malandate strade. Un intervento tanto ...