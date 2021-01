Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: al via i primi incontri! (Di domenica 10 gennaio 2021) Risultati Serie C, Classifiche dei tre gironi e Diretta gol live score delle partite per la 18^ giornata che si giocano oggi, domenica 10 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)C,dei tre gironi egoldelle partite per la 18^ giornata che si giocano oggi, domenica 10 gennaio 2021.

SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - sportli26181512 : Dalla sicurezza di Pioli ai risultati della notte Usa: ascolta le notizie del giorno: Dalla sicurezza di Pioli ai r… - zazoomblog : RISULTATI SERIE C CLASSIFICHE- Diretta gol live score: i derby in copertina - #RISULTATI #SERIE #CLASSIFICHE- - TuttoMatera : Serie A Futsal - La 15a giornata: In vetta non cambia niente, pari show Avellino-Came Dosson. Il Cmb Matera allunga… - ciampino_a_n : CALENDARIO STAGIONE 2020-21 ?SERIE ???2?? 'GIRONE ???' ?? CIAMPINO ANNI NUOVI ??GIRONE ANDATA ???CALENDARIO ?? RISULT… -