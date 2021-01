Perché Live – Non è la D’Urso oggi, 10 gennaio 2021, non è in onda? Quando inizia (Di domenica 10 gennaio 2021) La domenica sera, su Canale 5, è dedicata di solito a Live-Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso in cui si commentano alcuni fatti della settimana legati all’attualità ed allo spettacolo. Il programma, però, oggi, 10 gennaio 2021, non va in onda. Come mai? La decisione di non mandare in onda la puntata è arrivata sabato: Canale 5 ha infatti annunciato una serata speciale dedicata a Papa Francesco, a cominciare dall’intervista esclusiva fatta al Pontefice da Fabio Marchese Ragona del Tg5. A fine intervista, alle 21:45, la rete ha preferito mandare in onda il film-tv Chiamatemi Francesco e subito dopo uno Speciale Tg5 condotto da Cesara Buonamici con ospiti ed esperti in studio, per commentare le parole del Papa. Per ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 10 gennaio 2021) La domenica sera, su Canale 5, è dedicata di solito a-Non è la, il talk show condotto da Barbarain cui si commentano alcuni fatti della settimana legati all’attualità ed allo spettacolo. Il programma, però,, 10, non va in. Come mai? La decisione di non mandare inla puntata è arrivata sabato: Canale 5 ha infatti annunciato una serata speciale dedicata a Papa Francesco, a cominciare dall’intervista esclusiva fatta al Pontefice da Fabio Marchese Ragona del Tg5. A fine intervista, alle 21:45, la rete ha preferito mandare inil film-tv Chiamatemi Francesco e subito dopo uno Speciale Tg5 condotto da Cesara Buonamici con ospiti ed esperti in studio, per commentare le parole del Papa. Per ...

GNCDITALIA : RT @IFNT_ITALIA: [??] 100121 • #Daeyeol ha parlato di #SUNGYEOL durante la sua V LIVE di oggi! Ha detto che è molto felice perché SY si sta… - IFNT_ITALIA : [??] 100121 • #Daeyeol ha parlato di #SUNGYEOL durante la sua V LIVE di oggi! Ha detto che è molto felice perché SY… - Stefani10421694 : @etchevskaia @GrandeFratello Anche io guardo quando posso il live, sai ho anche una vita da vivere. Ma proprio perc… - arual901917 : @GrandeFratello Ma quelli che vedono la storia finta secondo me non seguono il live, era nata un intesa da amici e… - unatipachelegge : una ragazza passa ore in live per spiegare le cose alle nuove directioner, e voi la state insultando e state raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Live Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?» Il Messaggero