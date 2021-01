LIVE Fognini-Chardy 0-1, ATP Antalya in DIRETTA: si parte in Turchia! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD ALTRA PALLA BREAK Chardy! In ritardo il ligure con il back di rovescio. 40-40 Primo vero scambio della partita: il ligure riesce a indurre l’avversario a sbagliare. 30-40 PALLA BREAK Chardy! Doppio fallo per il #17 al mondo. 30-30 Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro. 30-15 Servizio e diritto dell’italiano. 15-15 Si ferma sul nastro il diritto in controbalzo dell’azzurro. 15-0 Buona prima del tennista ligure. 0-1 Buon inizio al servizio per il francese. 40-15 Buona risposta di rovescio dell’azzurro. 40-0 Altra buona prima del transalpino. 30-0 Servizio e diritto del classe 1987. 15-0 Si parte! Buon servizio subito del francese. INIZIO PRIMO SET 09.06 Fabio Fognini proverà a rimpolpare la presenza azzurra in tabellone: ieri Stefano ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD ALTRA PALLA BREAK! In ritardo il ligure con il back di rovescio. 40-40 Primo vero scambio della partita: il ligure riesce a indurre l’avversario a sbagliare. 30-40 PALLA BREAK! Doppio fallo per il #17 al mondo. 30-30 Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro. 30-15 Servizio e diritto dell’italiano. 15-15 Si ferma sul nastro il diritto in controbalzo dell’azzurro. 15-0 Buona prima del tennista ligure. 0-1 Buon inizio al servizio per il francese. 40-15 Buona risposta di rovescio dell’azzurro. 40-0 Altra buona prima del transalpino. 30-0 Servizio e diritto del classe 1987. 15-0 Si! Buon servizio subito del francese. INIZIO PRIMO SET 09.06 Fabioproverà a rimpolpare la presenza azzurra in tabellone: ieri Stefano ...

