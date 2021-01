Gattuso: 'Il Napoli è vivo, ma sento troppe str****te'. E su Osimhen... (Di domenica 10 gennaio 2021) Una vittoria sofferta perché arrivata solo all'ultimo, ma che dà morale al Napoli e a Gattuso che nel post partita arriva sereno e ha voglia di scherzare a distanza con Simone Inzaghi, praticamente ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) Una vittoria sofferta perché arrivata solo all'ultimo, ma che dà morale ale ache nel post partita arriva sereno e ha voglia di scherzare a distanza con Simone Inzaghi, praticamente ...

SkySport : GENNARO GATTUSO compie 43 anni. Auguri!? ?? «Questa squadra è funzionale al gioco che ho in mente. L'obiettivo è gi… - annatrieste : Il cambio Ancelotti/Gattuso ha dimostrato che cambiando allenatore non si svolta sic et simpliciter. La vera svolta… - ZZiliani : QUEL CHE PENSO DEL #NAPOLI 1. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudett… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Gattuso: 'Napoli è come Roma, ci sono tante radio e siti, si dicono tante cavolate' - napolimagazine : SKY - Gattuso: 'Napoli è come Roma, ci sono tante radio e siti, si dicono tante cavolate' -