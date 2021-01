Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali di ciclocross. Il Cavaliere termina la sua avventura nel fango (Di domenica 10 gennaio 2021) L’avventura di Fabio Aru nel ciclocross si conclude, almeno per il momento. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha partecipato ai Campionati Italiani in quel di Lecce e si era a lungo vociferato di una sua possibile convocazione per i Mondiali, in programma il prossimo 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il sardo era stato inserito nella lista dei partecipanti al collegiale di settimana prossima, aveva dato anche la propria disponibilità in vista della rassegna iridata e il CT Fausto Scotti era molto soddisfatto del ritorno del 30enne in questa specialità dopo tre anni bui con la maglia della UAE Emirates. Durante la telecronaca Rai dei Campionati Nazionali è stato comunicato che l’attuale alfiere della Qhubeka-Assos non volerà in Belgio e non parteciperà ad altri eventi internazionali nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) L’diAru nelsi conclude, almeno per il momento. Ildei Quattro Mori ha partecipato ai Campionati Italiani in quel di Lecce e si era a lungo vociferato di una sua possibile convocazione per i, in programma il prossimo 31 gennaio a Ostenda (Belgio). Il sardo era stato inserito nella lista dei partecipanti al collegiale di settimana prossima, aveva dato anche la propria disponibilità in vista della rassegna iridata e il CT Fausto Scotti era molto soddisfatto del ritorno del 30enne in questa specialità dopo tre anni bui con la maglia della UAE Emirates. Durante la telecronaca Rai dei Campionati Nazionali è stato comunicato che l’attuale alfiere della Qhubeka-Assos non volerà in Belgio e nonad altri eventi internazionali nelle ...

L'avventura di Fabio Aru nel ciclocross si conclude, almeno per il momento. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha partecipato ai Campionati Italiani in quel di Lecce e si era a lungo vociferato di una sua ...

Aru, il ciclocross come rinascita: dagli 8mila euro al giorno al premio da 35 euro

Dopo tre anni terribili in cui ha sfiorato il ritiro, il ciclista azzurro riparte dal fango del ciclocross: metterà i 35 euro del premio in cornice. Con la Emirates era uno dei più pagati ...

