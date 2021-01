Covid, Bonaccini: 'L'incidenza dei contagi non deve essere nei parametri' (Di domenica 10 gennaio 2021) Una soglia limite dell'incidenza dei contagi di coronavirus 'non l'ha chiesto nessuna Regione e non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) Una soglia limite dell'deidi coronavirus 'non l'ha chiesto nessuna Regione e non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni'. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini Covid, Bonaccini: "L'incidenza dei contagi non deve essere nei parametri" TGCOM Cinque regioni in zona arancione. E’ attesa per il nuovo Dpcm

Da domani, 11 gennaio, saranno cinque le regioni che si tingeranno di arancione, mantenendo la stessa tonalità di colore di questo weekend. Stiamo parlando di Veneto, Lombardia, Emilia–Romagna, Calabr ...

Covid, Bonaccini: "L'incidenza dei contagi non deve essere nei parametri"

Una soglia limite dell'incidenza dei contagi di coronavirus "non l'ha chiesto nessuna Regione e non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni". Lo ha det ...

