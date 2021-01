Coronavirus: Faraone, ‘subito scostamento per ristori, governo deve correre’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. Adnkronos) – “Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse o avrebbero ridotto drasticamente il proprio orario di apertura per un incremento dei contagi abbiamo promesso rapidissimi ristori che potessero compensare le perdite”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. Adnkronos) – “Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse o avrebbero ridotto drasticamente il proprio orario di apertura per un incremento dei contagi abbiamo promesso rapidissimiche potessero compensare le perdite”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CRISI DI GOVERNO/ Lo strano balletto Renzi-Conte nell’Italia dei 600 morti al giorno

Ennesimo confronto di governo e zero soluzioni: Renzi continua a logorare Conte e Conte prende tempo. Chi è il vero sconfitto?

Ennesimo confronto di governo e zero soluzioni: Renzi continua a logorare Conte e Conte prende tempo. Chi è il vero sconfitto?