Calciomercato – Inter, per Pinamonti si fa avanti il Crotone: prestito con obbligo di riscatto con salvezza (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Crotone su Pinamonti Dopo il Benevento, nuova pretendente per Pinamonti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’attaccante nerazzurro ci sarebbe anche l’Interesse del Crotone. I rossoblu, al momento ultimi in classifica, vorrebbero il numero 99 nerazzurro in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio in caso di salvezza. (fonte: Sky Sport) Il Crotone su Pinamonti: prestito con obbligo di riscatto con salvezza L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) IlsuDopo il Benevento, nuova pretendente per. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’attaccante nerazzurro ci sarebbe anche l’esse del. I rossoblu, al momento ultimi in classifica, vorrebbero il numero 99 nerazzurro incon diritto diche diventerebbe obbligatorio in caso di. (fonte: Sky Sport) IlsucondiconL'articolo proviene damagazine.

GoalItalia : La verità di Conte sul calciomercato dell'Inter ??? Chiuso da agosto ?? - DiMarzio : #Zaniolo alla #ASRoma? La trattativa con l’#Inter si era sbloccata così | #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - sportli26181512 : Stramaccioni: 'Roma non da scudetto, Inter e Juve le più attrezzate. I cambi di Conte...': Ospite sulle frequenze d… - sportli26181512 : Il Barcellona in difficoltà economiche come l'Inter: messe in vendita quote del club per ottenere liquidità: Il mom… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter: la decisione dell'Ajax su Eriksen e la posizione a sorpresa di Mourinho Calciomercato.com L'Udinese tiene botta fino al 90', spreca troppo ed è punita sul filo di lana

UDINE. Napoli corsaro a Udine grazie a una capocciata di Bakayoko al 90' dopo una sfida giocata a viso aperto in cui l'Udinese ha sprecato numerosi contropiede che potevano diventare letali. Gli ospit ...

Roma-Inter 2-2: show all'Olimpico. Pellegrini apre, Skriniar e Hakimi ribaltano. Pari di Mancini

Roma e Inter confermano la tradizione di partita spettacolo. Nel big match delle 12.30, Fonseca sceglie Villar come partner di Veretout e Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

UDINE. Napoli corsaro a Udine grazie a una capocciata di Bakayoko al 90' dopo una sfida giocata a viso aperto in cui l'Udinese ha sprecato numerosi contropiede che potevano diventare letali. Gli ospit ...Roma e Inter confermano la tradizione di partita spettacolo. Nel big match delle 12.30, Fonseca sceglie Villar come partner di Veretout e Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.