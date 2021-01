Brucia una cascina a San Secondo di Pinerolo: danni ingenti ma nessun ustionato (Di domenica 10 gennaio 2021) Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a circoscrivere con fatica le fiamme Leggi su lastampa (Di domenica 10 gennaio 2021) Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a circoscrivere con fatica le fiamme

Alex00762690 : RT @GerberArancio: David Bowie An Occasional Dream (2015 Remaster) - ChalaHakan : @MarcoCat1961 @FabRavezzani Se dopo 10 scudetti di fila vi brucia ancora la serie B siete veramente una tifoseria triste - doragouvea : RT @naatlux: 'vocabolo elaborato per una che non capisce' ma quanto vi brucia che alla fine quella stratega sia la vostra fav? urlo #rosmel… - naatlux : 'vocabolo elaborato per una che non capisce' ma quanto vi brucia che alla fine quella stratega sia la vostra fav? u… - GatineauPatrick : RT @PaolaCorb: 'Ho tanta fede che mi brucia; certo chi mi vedrà dirà è un uomo di cenere senz’accorgersi ch’era una rinascita” Eugenio Mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia una Paura in via Delle Sedie: brucia un appartamento. Nessun ferito - Foto Il Tirreno Brucia una cascina a San Secondo di Pinerolo: danni ingenti ma nessun ustionato

SAN SECONDO DI PINEROLO. Forse per il surriscaldamento della canna fumaria nella notte un incendio si è sviluppato verso le 4 in una cascina di San Secondo di Pinerolo che si trova in via Delio Godino ...

Paura in via Delle Sedie: brucia un appartamento. Nessun ferito - Foto

Livorno: i vigili del fuoco subito sul posto. Al momento del rogo sarebbe stato vuoto, inquilini per precauzione fuori dallo stabile ...

SAN SECONDO DI PINEROLO. Forse per il surriscaldamento della canna fumaria nella notte un incendio si è sviluppato verso le 4 in una cascina di San Secondo di Pinerolo che si trova in via Delio Godino ...Livorno: i vigili del fuoco subito sul posto. Al momento del rogo sarebbe stato vuoto, inquilini per precauzione fuori dallo stabile ...