Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 07 | 10

(Di sabato 9 gennaio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e sabato 9 gennaio sono oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid e secondo gli ultimi dati del governo l’istituto superiore di sanità segnale Intanto un incremento della velocità di crescita dei contagi auspica misure più stringenti 15A ritiri sali sopra il tasso di positività Cal 12 e 5 altri 620 decessi da domani in zona arancione Calabria emilia-gna Lombardia Sicilia e Veneto dal 16 la stretta del nuovo dpcm col divieto di spostamento anche tra regioni Gialle Twitter vuole chiudere definitivamente l’account di Trump per il rischio che inciti la violenza anche 17 gennaio il presidente americano Allora Twitter quello ufficiale potos ma Social cancella anche quei posti in un comunicato Trump annuncia di valutare una sua ...