Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Sankt Anton (Di sabato 9 gennaio 2021) La sciatrice bergamasca , nona tappa della Coppa del Mondo di sci femminile. In Austria Goggia ha concluso la discesa in 1:24.06 precedendo l’austriaca Tamara Tippler e la statunitense Breezy Johnson. Leggi su ilpost (Di sabato 9 gennaio 2021) La sciatrice bergamasca , nona tappa della Coppa del Mondo di sci femminile. In Austriaha concluso lain 1:24.06 precedendo l’austriaca Tamara Tippler e la statunitense Breezy Johnson.

Eurosport_IT : UN MISSILE DI NOME SOFIA GOGGIA ?????? Gara pazzesca dell'azzurra che con la sua straordinaria grinta conquista la di… - Eurosport_IT : TUTTI AI PIEDI DI SOFIA GOGGIA! ?? Dominio assoluto della bergamasca nella discesa libera di St. Anton ??????… - Eurosport_IT : STRAORDINARIA SOFIA! ?? Arriva la la nona vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia ???????? #EurosportSCI |… - TicinoGazzetta : Sofia Goggia vince dominando la discesa libera di St.Anton - Ralfmacher : RT @DarioPuppo: “Only the brave!” Sofia Goggia vince la seconda discesa stagionale su tre disputate. Tre podi su 3! La accendiamo!???????? #onl… -