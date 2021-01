Sofia Goggia domina la discesa di St. Anton, nona vittoria in carriera (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - La campionessa olimpica in carica non tradisce nemmeno nel 2021. Sofia Goggia con una prestazione superlativa ha vinto la discesa libera di Coppa del mondo di Sankt Anton centrando così la sua nona vittoria in carriera, la sesta nella specialità ‘regina' dello sci alpino. Quello ottenuto oggi dalla sciatrice bergamasca, oro olimpico in discesa nel febbraio del 2018 sulle nevi di PyeongChang (prima italiana di sempre a vincere l'oro in discesa), è il trionfo numero 96 in Coppa nella storia dello sci alpino femminile. Goggia supera di una vittoria Karen Putzer e ha già nel mirino le 15 di Isolde Kostner (12 in discesa) e Federica Brignone, oggi 15/a 1”78, e le 16 della polivalente ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - La campionessa olimpica in carica non tradisce nemmeno nel 2021.con una prestazione superlativa ha vinto lalibera di Coppa del mondo di Sanktcentrando così la suain, la sesta nella specialità ‘regina' dello sci alpino. Quello ottenuto oggi dalla sciatrice bergamasca, oro olimpico innel febbraio del 2018 sulle nevi di PyeongChang (prima italiana di sempre a vincere l'oro in), è il trionfo numero 96 in Coppa nella storia dello sci alpino femminile.supera di unaKaren Putzer e ha già nel mirino le 15 di Isolde Kostner (12 in) e Federica Brignone, oggi 15/a 1”78, e le 16 della polivalente ...

