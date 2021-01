Serie C, Teramo-Avellino 1-1: abruzzesi e irpini di dividono la posta in palio, la classifica aggiornata (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo match della 18a giornata di Serie C (girone C).Nel primo pomeriggio il Palermo ha avuto ragione sulla Cavese grazie alla rete messa a segno nel finale da Nicola Rauti che ha regalato tre punti importanti ai rosanero. È terminata da pochi minuti la sfida di Teramo tra i padroni di casa e l'Avellino, il match si è concluso 1-1 grazie alle reti siglate da Bombagi al 9' per gli abruzzesi e al rigore di D'Angelo per gli irpini.classificaTernana 40**Bari 34**Avellino 28 *Teramo 28*Catanzaro 27**Catania 27**Foggia 27**Turris 25**Palermo 24*Juve Stabia 22***Vibonese 19**Virtus Francavilla 19*Monopoli 16**Viterbese 15*Bisceglie 13 **Potenza 13**Paganese 12**Casertana 12****Cavese 8*** riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo match della 18a giornata diC (girone C).Nel primo pomeriggio il Palermo ha avuto ragione sulla Cavese grazie alla rete messa a segno nel finale da Nicola Rauti che ha regalato tre punti importanti ai rosanero. È terminata da pochi minuti la sfida ditra i padroni di casa e l', il match si è concluso 1-1 grazie alle reti siglate da Bombagi al 9' per glie al rigore di D'Angelo per gliTernana 40**Bari 34**28 *28*Catanzaro 27**Catania 27**Foggia 27**Turris 25**Palermo 24*Juve Stabia 22***Vibonese 19**Virtus Francavilla 19*Monopoli 16**Viterbese 15*Bisceglie 13 **Potenza 13**Paganese 12**Casertana 12****Cavese 8*** riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista ...

NewsTuttoC : Serie C, Samb corsara a Salò. Teramo-Avellino segno X - WiAnselmo : #SerieC, Teramo-Avellino 1-1: abruzzesi e irpini di dividono la posta in palio, la classifica aggiornata… - Mediagol : #SerieC, Teramo-Avellino 1-1: abruzzesi e irpini di dividono la posta in palio, la classifica aggiornata… - TernanaNews : Serie C/C, Teramo e Avellino non vanno oltre l’1-1 - sportface2016 : #SerieC 2020/2021: #Teramo ed #Avellino non vanno oltre l'1-1, #DAngelo risponde a #Bombagi -