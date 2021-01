Pugno duro della polizia locale contro i divieti alle norme anti Covid: controlli e sanzioni per negozi e cittadini (Di sabato 9 gennaio 2021) Pugno duro contro le violazioni alle normative anti Covid sul territorio comunale di Ortona, dove la polizia locale è impegnata in un'azione quotidiana e costante nella prevenzione con controlli ... Leggi su chietitoday (Di sabato 9 gennaio 2021)le violazioninormativesul territorio comunale di Ortona, dove laè impegnata in un'azione quotidiana e costante nella prevenzione conlli ...

casertafocus : CASERTA – Pugno duro della municipale, raffica di controlli e sanzioni per cittadini e negozi che hanno violato i d… - GiocoNews_it : Olanda: pugno duro e sanzioni salatissime contro i siti illegali in attesa della nuova legge - elejcog : @La_Vally01 @lalala_ross Si,sicuramente l'ultima spetta a lui ..però lui lo capisco, perché è con la sua faccia che… - Benny99125790 : @Alberto_Cirio Ringraziamo per questo omaggio il mitico Speranza che ci fa la grazia della zona gialla per una sett… - pachito75 : @repubblica Irresponsabili chi mette a rischio la propria ma soprattutto la salute degli altri!! Pugno duro contro i #negazionisti -

Ultime Notizie dalla rete : Pugno duro Uganda, il pugno duro del presidente | AFRICA Rivista Africa Open Arms, il processo a Salvini e quel mistero sul comandante

Salvini accusato di sequestro di persona. Ma spuntano diversi sospetti sul comportamento del comandante dell'Ong spagnola Open Arms.

Minicar, Alemanno: pugno duro anche contro le autofficine

Inoltre, per coloro che continueranno a truccare le Minicar, è prevista anche una pena pecuniaria. Oltre a questa presa di posizione si sta parlando anche di formazione, prevenzione e controllo, anche ...

Salvini accusato di sequestro di persona. Ma spuntano diversi sospetti sul comportamento del comandante dell'Ong spagnola Open Arms.Inoltre, per coloro che continueranno a truccare le Minicar, è prevista anche una pena pecuniaria. Oltre a questa presa di posizione si sta parlando anche di formazione, prevenzione e controllo, anche ...