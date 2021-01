Parler rimosso da Play Store e App Store, social network pericoloso? (Di sabato 9 gennaio 2021) Il social network Parler ha riscontrato un aumento di iscritti nell’ultimo anno. Il motivo? È considerata un’alternativa più “libera” a Twitter e Facebook. Infatti, anche l’ex Presidente Donald Trump, pubblica i suoi post su questo social dopo il ban ottenuto da parte di Twitter. Il social Parler, però, è stato ora rimosso dal Play Store. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sarahah: l’app virale per scoprire cosa gli altri pensano di te WhatsApp utilizzato da oltre un miliardo di persone al mondo tutti i giorni Nuova social Family secondo Doxa Popmove il social Mobility ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilha riscontrato un aumento di iscritti nell’ultimo anno. Il motivo? È considerata un’alternativa più “libera” a Twitter e Facebook. Infatti, anche l’ex Presidente Donald Trump, pubblica i suoi post su questodopo il ban ottenuto da parte di Twitter. Il, però, è stato oradal. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sarahah: l’app virale per scoprire cosa gli altri pensano di te WhatsApp utilizzato da oltre un miliardo di persone al mondo tutti i giorni NuovaFamily secondo Doxa Popmove ilMobility ...

