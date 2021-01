Open Arms, al via l’udienza preliminare per Salvini: l’accusa è di sequestro di persona. Agli atti la nota di Conte per “far sbarcare i minori” (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteo Salvini è arrivato alle 9.20 all’aula bunker dell’Ucciardone, la stessa che vide celebrarsi il maxi processo voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È qui che l’ex capo del Viminale presenzierà all’udienza preliminare davanti al giudice Lorenzo Jannelli. Dovrà rispondere dell’accusa di sequestro di persona e di rifiuto di atti d’ufficio. È la prima tappa processuale dopo la decisione del tribunale dei Ministri che ha disposto il processo, dopo che lo scorso luglio il Parlamento ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere. I fatti riguardano i 147 migranti salvati in mare aperto dalla Ong spagnola Open Arms nell’agosto del 2019. È la seconda volta in meno di un mese che l’ex ministro degli Interni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteoè arrivato alle 9.20 all’aula bunker dell’Ucciardone, la stessa che vide celebrarsi il maxi processo voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È qui che l’ex capo del Viminale presenzierà aldavanti al giudice Lorenzo Jannelli. Dovrà rispondere deldidie di rifiuto did’ufficio. È la prima tappa processuale dopo la decisione del tribunale dei Ministri che ha disposto il processo, dopo che lo scorso luglio il Parlamento ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere. I friguardano i 147 migranti salvati in mare aperto dalla Ong spagnolanell’agosto del 2019. È la seconda volta in meno di un mese che l’ex ministro degli Interni ...

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ OGGI, MATTEO SALVINI IN TRIBUNALE A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. SIAMO CON TE, CAPITANO… - metaanto : RT @Libero_official: #OpenArms, processo iniziato ma spunta il mistero del comandante: l'asso nella manica di #Salvini - gaiaitaliacom : Palermo. Al via l’udienza di Salvini al processo Open Arms -