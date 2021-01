Juventus Sassuolo, Pirlo: “Partita difficile. Chi gioca tra Morata e Demiral” (Di sabato 9 gennaio 2021) Juventus Sassuolo – Dopo la vittoria fondamentale contro il Milan la Juventus cerca continuità di rendimento. Pochi giorno dopo della capolista, a Torino arriva il Sassuolo di De Zerbi, che attualmente milita nelle zone alte della classifica. Partita da non sottovalutare, con i bianconeri che avranno tante assenze, tra positivi e infortunati. Pirlo farà a meno di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro positivi e di Morata infortunato. Torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia dal match, ecco di seguito le sue parole. Juventus Sassuolo, le parole del tecnico Partita DI DOMANI – “Mi aspetto una gara difficile, loro sono un’ottima squadra con un bravo allenatore, molto bravo nella parte di costruzione ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 gennaio 2021)– Dopo la vittoria fondamentale contro il Milan lacerca continuità di rendimento. Pochi giorno dopo della capolista, a Torino arriva ildi De Zerbi, che attualmente milita nelle zone alte della classifica.da non sottovalutare, con i bianconeri che avranno tante assenze, tra positivi e infortunati.farà a meno di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro positivi e diinfortunato. Torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia dal match, ecco di seguito le sue parole., le parole del tecnicoDI DOMANI – “Mi aspetto una gara, loro sono un’ottima squadra con un bravo allenatore, molto bravo nella parte di costruzione ...

GoalItalia : Berardi dovrà osservare due o tre settimane di stop per un problema al flessore: salterà Juventus-Sassuolo ? - juventusfc : Testa a #JuveSassuolo ?????? ?? La gallery dell'allenamento di questa mattina ?? - juventusfc : Come gioca il Sassuolo? Focus qui ?? - cheobravo : RT @DiMarzio: Indicazioni di formazione e non solo: #Pirlo presenta #JuveSassuolo in conferenza - Fprime86 : RT @SkySport: La favorita per lo Scudetto? Pirlo non ha dubbi -