Come continua la protesta delle donne in Polonia, raccontata da una delle loro leader (Di sabato 9 gennaio 2021) È considerata una rivoluzionaria, Magdalena (Magda) Górecka: è uno dei volti delle manifestazioni in Polonia contro l'ulteriore restringimento delle possibilità di aborto. Nel 2019 ha creato KaWtan, un'associazione che vuole dare voce al mondo delle emozioni femminili attraverso l'arte. "Aberracja" (aberrazione), ospitata in numerose città europee, è stata la sua prima realizzazione. Si tratta di una mostra fotografica incentrata sul tema della violenza emotiva, finanziaria, psicologica – ancor prima che fisica – sulle donne. Magda Górecka è una delle destinatarie del riconoscimento "Europea dell'anno", con cui Linkiesta ha voluto omaggiare le donne polacche e bielorusse impegnate nella difesa della ...

