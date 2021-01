Barbara D’Urso non torna con Live, slitta la messa in onda (Di sabato 9 gennaio 2021) Cambio di palinsesto per Canale 5, che farà slittare la messa in onda di Live – Non è la D’Urso: la conduttrice avrebbe dovuto tornare dopo le vacanze natalizie con il suo show della domenica sera dal 10 gennaio, per poi dall’11 riprendere l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque. Dall’account Twitter ufficiale di Mediaset però è arrivata la notizia che Live – Non è la D’Urso non aprirà la serata di domenica come previsto per lasciare spazio a un appuntamento dedicato al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco condotta dal giornalista Fabio Marchese Ragona. Dopo l’intervista andrà in onda il film Chiamatemi Francesco, il Papa della gente e, subito dopo, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice ... Leggi su dilei (Di sabato 9 gennaio 2021) Cambio di palinsesto per Canale 5, che faràre laindi– Non è la: la conduttrice avrebbe dovutore dopo le vacanze natalizie con il suo show della domenica sera dal 10 gennaio, per poi dall’11 riprendere l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque. Dall’account Twitter ufficiale di Mediaset però è arrivata la notizia che– Non è lanon aprirà la serata di domenica come previsto per lasciare spazio a un appuntamento dedicato al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco condotta dal giornalista Fabio Marchese Ragona. Dopo l’intervista andrà inil film Chiamatemi Francesco, il Papa della gente e, subito dopo, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice ...

